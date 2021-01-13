Фонд гарантирования на 19 января запланировал аукцион по продаже пула активов Фидобанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на 19 января 2021 года запланировал провести аукцион по реализации пула активов Фидобанка. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Фото: rbc.ru

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Характеристика лота

В пул активов вошли почти 500 прав требования и иных имущественных прав по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами, а именно:

7 кредитов, обеспеченных транспортными средствами;

220 кредитов с другим залогом;

267 беззалоговых кредитов.

Также в составе пула — 21 815 позиций дебиторской задолженности.

Начальная цена лота — 8,75 млн грн.

Общая сумма долга по активам, которые будут выставлены на аукцион, составляет 360,15 млн грн.

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Подробная информация о лоте GL1N019277 и условия участия в аукционе размещены на официальном сайте Фонда по ссылке, а также на сайте ProZorro.

Подробная информация об активах в составе пулов представлена ​​в комнате данных в помещении банка и в виртуальной комнате данных, алгоритм доступа к ней — по ссылке.

Ранее эти активы уже многократно выставлялись на продажу как индивидуально, так и в составе пулов, но пока не были проданы из-за отсутствия желающих их купить.

Как пройдут торги

Торги пройдут по голландской модели аукциона на электронной площадке Prozorro.Продажи.

Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме заемщиков и поручителей по кредитам.

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Источник: МинФин