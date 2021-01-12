Финансы

Укрзализныця запустила ботов в вайбере и телеграме. Как купить билеты

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Укрзализныця запустила пилотный проект чат-бота в мессенджерах вайбер (ukr_railway) и телеграм (@Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot). В первом релизе можно приобрести билеты на поезда категории «Интерсити +». Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в телеграм-канале.

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Что известно о работе чат-бота

В чат-боте есть функция сообщений, где сказано, на какую платформу прибывает определенный поезд.

Бот Укрзализныци доступен на трех языках — украинском, английском и русском и кроме справочной информации дает возможность обратной связи. В первом релизе бот может находить билеты на скоростные поезда «Интерсити +»: их стоимость, наличие, там можно купить и вернуть билеты.

Последняя функция тестируется для Киевского вокзала и в основном в категории «Интерсити», но позже будет доступна для всех поездов и направлений, заявил председатель филиала «Пассажирская компания» Александр Перцовский.

Для Киевского вокзала уже работает пилотная услуга онлайн-табло, которая предупреждает, если поезд опаздывает.

Как оплатить

Что касается оплаты за билеты, то ее можно осуществить в боте без «редиректа». Для этого нужно привязать платежную карту в электронном кошельке или использовать Google Pay, Apple Pay и Viber Chatbot Payments.

По словам Перцовского, чат боты компании также будут работать и в других мессенджерах.

Источник: МинФин

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