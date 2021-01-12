Главное за вторник: обзор потребительских цен, жилье для молодежи и тепло, которое становится мечтой

Почему в 2021 году еда будет дорогой, а машины — дешевыми

В 2021 году потребительские цены в Украине начнут расти быстрее. В бюджет -2021 заложена инфляция порядка 7%, тогда как за 2020 год этот показатель составил 5%.

У Марченко подсчитали, сколько потратили средств из covid-фонда

В течение 2020 года из Фонда борьбы с covid-19 использовали 89% предусмотренных средств, или 63,7 млрд грн, по общему фонду госбюджета, а также 2,8 млрд грн из специального фонда.

Доступное жилье. Кабмин продлил программу для молодежи до 2023 год

Правительство своим решением продлило действие Государственной программы обеспечения молодежи жильем до 2023 года. Об этом сообщает Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству.

Чего ожидать от индустрии криптовалют в 2021 году

Первая криптовалюта биткоин начала 2021 год с серии рекордов, взлетев к историческому максимуму цены в $ 40 000 за 1 биткоин. Это вновь подстегнуло ажиотажный интерес к криптовалютам. Одновременно активизировались и споры вокруг того, чем они являются — новым защитным активом, альтернативной золоту или очередным масштабным «пузырем».

В Киеве подорожали горячая вода и отопление

С 1 января выросли тарифы коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» на поставку тепловой энергии и горячей воды для населения. Соответствующее решение приняла Киевская городская госадминистрация 29 декабря 2020 года.

Источник: МинФин